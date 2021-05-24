KÜÇÜKÇEKMECE'DE BANKAYA GİDERKEN KENDİSİNİ TAKİP ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜĞÜ KİŞİYİ SİLAHLA VURDU - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'DE BANKAYA GİDERKEN KENDİSİNİ TAKİP ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜĞÜ KİŞİYİ SİLAHLA VURDU

24.05.2021 16:13
KÜÇÜKÇEKMECE'DE BANKAYA GİDERKEN KENDİSİNİ TAKİP ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜĞÜ KİŞİYİ SİLAHLA VURDU, System.String[]

Küçükçekmece'de, Bayram Y. isimli kişi bankadan para çekmeye gittiği sırada kendisini takip ettiğini iddia ettiği Abdülbaki G.'yi göğsünden vurdu.

Küçükçekmece'de, Bayram Y. isimli kişi bankadan para çekmeye gittiği sırada kendisini takip ettiğini iddia ettiği  Abdülbaki G.'yi göğsünden vurdu. Ağır yaralanan Abdülbaki G. tedavi altına alınırken, Bayram Y. gözaltına alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Küçükçekmece Yeni Mahalle İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankadan para çekmeye giden Bayram Y. (45), bir kişinin kendisini takip ettiğinden şüphelendi. Bayram Y., kendisini takip ettiğini iddia ettiği Abdülbaki G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından ikili arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede Bayram Y., yanındaki silahı çıkararak, Abdülbaki G.'ye ateş etti. Abdülbaki G., göğsünden aldığı kurşunla ağır yaralanarak, yere yığıldı. İhbar üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan   Abdülbaki G.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de elindeki silahla olay yerinde bekleyen Bayram Y.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Görüntü dökümü

Elinde silah olan kişiPolisin silahlı kişinin peşinden gitmesi

Polisin silahlı kişiyi gözaltına alması


- İstanbul

Küçükçekmece, Yeni Mahalle, Bayram, İnönü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE'DE BANKAYA GİDERKEN KENDİSİNİ TAKİP ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜĞÜ KİŞİYİ SİLAHLA VURDU - Son Dakika


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