Küçükçekmece'de "Başarı Ruhumuzda Var" adlı söyleşi düzenlendi - Son Dakika
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Küçükçekmece'de "Başarı Ruhumuzda Var" adlı söyleşi düzenlendi

07.03.2022 20:18

Küçükçekmece'de "Başarı Ruhumuzda Var" adlı söyleşi düzenlendi Küçükçekmece Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel 'Başarı Ruhumuzda Var' başlıklı söyleşi düzenledi.

Küçükçekmece'de "Başarı Ruhumuzda Var" adlı söyleşi düzenlendi

İSTANBUL - Küçükçekmece Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel 'Başarı Ruhumuzda Var' başlıklı söyleşi düzenledi. Farklı dallardaki pek çok kadın milli sporcu başarılarının sırrını anlattı.

Küçükçekmece Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Başarı Ruhumuzda Var" adlı söyleşi düzenledi. Söyleşide birbirinden ünlü kadın sporcular, kadınların spordaki rolüne dair önemli açıklamalarda bulundu. Damla Uğurtürk'ün moderatörlüğünü yaptığı söyleşi; Eczacıbaşı kadın voleybol ve milli takım oyuncusu Saliha Şahin, milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu ve Galatasaray futbol takımı teknik direktörü Nurcan Çelik gibi başarılı sporcuların katılımıyla Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Kadınların her alanda başarılı olabileceğini söyleyen Selin Bayraktar, "Kızım, Akdeniz Nurçelik Spor Kulübünde sporcu. Orada eğitim alıyor. Biz de Nurcan hocamızı ve milli sporcularımızı dinlemek için hem kadına şiddete hem de kadınlar günümüze özel günde onlara destek vermeye geldik. Kadınlar her sektörde, erkeklerin yapabileceği her alanda olmalı. Bizde bu güç ve cesaret var. Biz evde nasıl ki her işi aynı anda dönüp yapabiliyorsak, bir beyinde bin tane düşünceyle gezebiliyorsak inanın ki kadınların yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Ben buna inanıyor ve güveniyorum. Önce annemi örnek alıyorum. Sonra kendim ve kızıma örnek olmaya çalışıyorum" dedi.

Küçükçekmece'de Başarı Ruhumuzda Var adlı söyleşi düzenlendi
Küçükçekmece'de Başarı Ruhumuzda Var adlı söyleşi düzenlendi
Küçükçekmece'de Başarı Ruhumuzda Var adlı söyleşi düzenlendi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Küçükçekmece'de 'Başarı Ruhumuzda Var' adlı söyleşi düzenlendi - Son Dakika


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