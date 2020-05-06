KÜÇÜKÇEKMECE'DE BEBEĞİN SOKAĞA BIRAKILMASIYLA İLGİLİ YENİ DETAYLAR - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'de yeni doğan bebeğin sokağa atılmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cansel K.'nın sevgilisinden hamile kaldığını ve bunu 7'nci ayda anladığını söylediği öğrenildi. Evli olan Cüneyt A.'nın bebeği, "Eve götürürüm" diyerek Cansel K.'dan aldığı ve boş arsaya bıraktığı kaydedildi.

Küçükçekmece'de yeni doğan bebeği boş arsaya bıraktığı gerekçesiyle gözaltına alınan Cansel K. ve Cüneyt A.'nın ifadeleri ortaya çıktı. Küçükçekmece'de boş arsada yeni doğmuş bir bebek bulunması üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bebeği boş arsaya bıraktığı belirlenen Cüneyt A.(25), ona yardım eden arkadaşı Yusuf K.(22) ve bebeğin annesi Cansel K.(22)'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi serbest bırakıldı.

"EVLENİNCE ÇOCUĞUMUZU ALACAĞIZ"

Anne Cansel K.'nın pazarcılık yapan Cüneyt A. ile 3 yıldır sevgili olduğu, hamile kaldığı ve bu durumu ailesinden sakladığı öğrenildi.

Hamile olduğunu 7'nci ayında fark eden Cansel K.'nın bebeği aldıramayınca doğurmak zorunda kaldığını söylediği kaydedildi. Bebeği doğurduktan sonra Cansel K.'nin bebeği eve götüremeyeceğini söylemesi üzerine, Cüneyt A.'nın "Ben eve götürürüm" diyerek bebeği aldığı ve boş arsaya bıraktığı öğrenildi. Savcılık ifadesinde Cansel K. "Bebeği arsaya bıraktığını polisten öğrendim" derken, baba Cüneyt A.'nın ise "Biz evleneceğiz, evlendiğimizde de çocuğumuzu alacağız" dediği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece, Halkalı Caddesi'nde 22 Nisan'da boş bir arsaya bırakılan bebek, saat 20.30 sıralarında oradan geçmekte olan bir vatandaş tarafından bulunmuştu. Vatandaşın ihbarı üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri bebeği alarak hastaneye götürürken, bebeği bırakanların tespit edilmesi için çalışma başlatılmıştı. 10 gün boyunca bebeğin bırakıldığı boş arsaya giden tüm yolları titizlikle inceleyen polis ekipleri, bebeği bırakan kişinin kimliklerine ulaşılmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 3 şüpheli, serbest bırakılmıştı.

- İstanbul