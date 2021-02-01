Küçükçekmece'de beton mikseri dehşeti - Son Dakika

Küçükçekmece'de beton mikserinin ezdiği kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay, 12.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kaktüs Sokak üzerinde yaşandı. Trafikte ilerleyen beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan kadını altına aldı. Feci kazada kadın hayatını kaybetti.

Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beton mikseri şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

(Volkan Kayalar/İHA)