Küçükçekmece'de beton mikserinin altında kalan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi Kaktüs Sokak'taki bir inşaata beton döktükten sonra geri manevra yapan 06 DRS 07 plakalı beton mikseri, bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Serpil Ç'ye (45) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Serpil Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Serpil Ç'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Beton mikserinin sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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