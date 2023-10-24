Arkadaşlarının yanına gitmek için çağırdığı motokuryenin dikkatsizliği genç kızın sonu oldu

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Küçükçekmece'de Betül Gürbüz arkadaşlarıyla buluşmak için cep telefonu uygulamasıyla motokurye çağırdı. Seyir halindeyken sürücünün kontrolünü kaybettiği motosiklet beton pompasına çarptı. Kazada iki bacağı kopan genç kız hayatını kaybetti.

ARKADAŞLARININ YANINA GİDECEKTİ

Geçen Cumartesi saat 09.00 sıralarında, E-5 Yan Yol Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yol ayrımında meydana gelen kazada ailesiyle Küçükçekmece'de yaşayan ve muhasebecilik yapan Betül Gürbüz, Bakırköy'de arkadaşlarıyla buluşmak için cep telefonu uygulamasından motokurye çağırdı. Gürbüz, motokurye olan Serkan A. ile yola çıkarak Bakırköy'e doğru hareket etti.

İKİ BACAĞI KOPTU

Bir süre sonra sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, beton pompasına çarptı. Kazada sürücü ile Gürbüz yola savrulurken, Betül Gürbüz'ün iki bacağı koptu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Motosiklet sürücüsü Serkan A., ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen polis kamyon sürücüsü Emrah D. ve motosiklet sürücüsü Serkan A.'yı gözaltına alarak karakola götürdü. Karakoldaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen iki sürücüden Emrah D, serbest bırakılırken motosiklet sürücüsü Serkan A., ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.