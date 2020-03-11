Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

7 saat önce

Küçükçekmece'de bir kafenin içinde gençler arasında çıkan kavga caddeye taştı.

Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Küçükçekmece'de bir kafenin içinde gençler arasında çıkan kavga caddeye taştı. 1 kişinin bıçaklandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Halkalı Caddesi'nde bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede farklı masalarda oturan gençler arasında sözlü tartışma çıktı. Kafede bir süre tartışan gençler dışarı çıktı fakat tartışma cadde üzerinde de devam etti. İddiaya göre kız meselesinden dolayı başlayan tartışma yerini tekme ve yumruklara bıraktı.

BİR ANDA KAVGA ÇIKTI SOKAK ARALARINA TAŞTI

Taraflar karşılıklı tekmeli yumruklu kavga etmeye başladı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Mahalle sakinleri sokak aralarına kadar taşan kavgada büyük panik yaşadı. Yaşanan kavgada bıçakların çekilmesiyle bir kişi olay yerinde bıçaklandı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan bu olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gençlerin dışarıya çıktığı, sözlü tartışmaya girdiği ve ardından tekmeli yumruklu kavga etmeye başladığı görülüyor.

(İHA)

Küçükçekmece, Halkalı, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:10 Kaynak: İHA
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