Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

37 dakika önce

Küçükçekmece'de iki yabancı grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de bıçaklı kavga: 3 yaralı, System.String[]

Küçükçekmece'de iki yabancı grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Kanarya Mahallesi Penguen Sokakta iki yabancı grup arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.


Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin konuyla ilgili araştırması sürüyor.

Kanarya Mahallesi, Küçükçekmece, Penguen, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:50 Kaynak: AA
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