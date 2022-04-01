Küçükçekmece'de bıçaklı kavga kamerada: 1 yaralı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de bıçaklı kavga kamerada: 1 yaralı

01.04.2022 08:55
Küçükçekmece'de bıçaklı kavga kamerada: 1 yaralı

Küçükçekmece'de iki grup arasında yan bakma meselesi nedeniyle başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Küçükçekmece'de iki grup arasında yan bakma meselesi nedeniyle başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklanan 1 kişi yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, önceki akşam saat 22.30 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta karşı karşıya gelen gençler arasında yan bakma meselesi nedeniyle tartışma başladı. Tartışma alevlenince taraflar tekme tokat birbirine girdi. Bir süre devam eden yumruklu ve tekmeli kavgayı sokakta oturanlar ayırmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Taraflardan biri yanındaki bıçağı çıkararak kavga ettiği gencin bacağına sapladı. Yaralanan genç acıdan bağırmaya başlarken, saldırgan kişi ise olay yerinden kaçtı. Bacağından yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise bıçaklı şahsı yakalamak çalışma başlattı. Gençleri yumruklu ve tekmeli kavgası ile bıçaklanma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

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Küçükçekmece, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de bıçaklı kavga kamerada: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de bıçaklı kavga kamerada: 1 yaralı - Son Dakika
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