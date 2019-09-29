Küçükçekmece'de bıçaklı market soygunu

Küçükçekmece'de bir marketten bıçak zoruyla 2 bin 310 TL gasp eden şahıs, kaçmak isterken polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Halkalı Caddesi üzerindeki bir markete giren yüzü maskeli ve eldivenli bir kişi, kasiyere bıçak çekerek 2 bin 310 lirayı alıp kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşanan kovalamacanın ardından zanlıyı 1 adet bıçak, 1 adet eldiven ve marketten gasp ettiği 2 bin 310 TL ile yakaladı. Gözaltına alınan Savaş G.'nin (30) emniyetteki sorgusunda borcu olması sebebiyle söz konusu iş yeri ve çevresinde bir süre keşif yaptıktan sonra havanın kararmasını ve kasada biraz daha para birikmesini bekledikten sonra olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GASP ANI VE ŞAHSIN KAÇIŞ ANI KAMERADA

Gasp anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yüzü maskeli ve elleri eldivenli bir kişinin kasiyere bıçak çektiği ve para bulunan çekmeceyi açtırmaya çalıştığı görülüyor. Paraları alan şahıs, yolda müşteri bekleyen bir ticari taksiye binmek istiyor ama vatandaşlar tarafından engelleniyor.

(İHA)