Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de bıçaklı market soygunu kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Küçükçekmece'de bıçaklı market soygunu kamerada

1 saat önce

Küçükçekmece'de bıçaklı market soygunu kamerada Bıçak zoruyla 2 bin 310 TL gasp eden şahıs kaçarken yakalandıİSTANBUL - Küçükçekmece'de bir marketten bıçak zoruyla 2 bin 310 TL gasp eden şahıs polis ekipleri tarafından üzerinde paralarla kıs kıvrak yakalandı.

Küçükçekmece'de bıçaklı market soygunu kamerada

Bıçak zoruyla 2 bin 310 TL gasp eden şahıs kaçarken yakalandı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir marketten bıçak zoruyla 2 bin 310 TL gasp eden şahıs polis ekipleri tarafından üzerinde paralarla kıs kıvrak yakalandı. Gasp anı ve şahısın kaçış anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde bulunan bir markette giren yüzleri maskeli ve eldivenli bir kişi kasiyere bıçak çekerek 2 bin 310 TL alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı kaçtığı sırada yaşanan kovalamacanın ardından üzerinde 1 adet bıçak, 1 adet eldiven ve marketten gasp ettiği 2 bin 310 TL ile yakalanarak gözaltına alındı.

Olayı gerçekleştiren Savaş G. isimli şahısın emniyetteki sorgusunda, maddi sıkıntılar çektiğini, borcu olması sebebiyle söz konusu iş yeri ve çevresinde bir süre keşif yaptıktan sonra havanın kararmasını ve kasada biraz daha para birikmesini bekledikten sonra olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Emniyette işlemleri biten şahıs 28 Eylül günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Gasp anı ve şaşsın kaçış anı kamerada

Gasp anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yüzü maskeli elleri eldivenli bir kişinin kasiyere bıçak çektiği ve para bulunan çekmeceyi açtırmaya çalıştığı görülüyor. Paraları alan şahıs yolda müşteri bekleyen bir ticari taksiye binmek istediği ama vatandaşlar tarafından engellendiği görülüyor.

Küçükçekmece'de bıçaklı market soygunu kamerada

Küçükçekmece, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hamsi bollaşınca fiyatı 25 TL'den 10 TL'ye düştü
1 milyon liralık hırsızlığın şüphelileri, 200 kamera kaydı izlenerek yakalandı Kadın kasiyerin boğazına bıçak dayadı; o anlar kamerada Sakarya'da 143 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.9.2019 13:45:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de bıçaklı market soygunu kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]