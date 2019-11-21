Küçükçekmece'de bilbordlar 'çocuk hakları' ile donatıldı

Küçükçekmece Belediyesi 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında ilçe bulunan bilboardları, çocukların haklarının anlatıldığı görseller ile donattı.



Küçükçekmece Belediyesi 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde ilçede bulunan çocukları unutmadı. Küçükçekmece Belediyesi ilçe bulunan bilboardları, çocukların haklarının anlatıldığı görseller ile donattı. Kampanya kapsamında açıklamalarda bulunan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Çocuk Hakları Günü'nde, her çocuğun güvenli ortamlarda, eşit bir şekilde, haklarını doya doya ve "çocukça" yaşayabilmesi adına yerel yönetimlere ve merkezi yönetimlere büyük iş düşüyor. Geleceğimiz olan çocuklarımız için her türlü yatırımı ve çalışmayı yapacağımızın bilinmesini istiyorum. Çocukları, çocuk dostu bir şehirde yaşatmak için çalışıyoruz. Çocuk dostu şehirde çocuklar kent yönetiminin aktif katılımcılarıdır ve fikirleri kent yönetimi tarafından dikkate alınır. Bu fikirler kent politikalarında hayat bulur" dedi.



"Çocuk dostu bir Küçükçekmece için çalışıyoruz"



Başkan Çebi açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bu kentlerde, çocuğun sağlık ve eğitim gibi temel hizmetleri alması, caddede tek başına güven içinde yürümesi, arkadaşları ile oyun oynaması ve yeşil alana sahip olması, kültürel ve sosyal etkinliklere katılması, etnik köken, din, gelir, cinsiyet veya engellilik durumu ne olursa olsun, her hizmete erişime sahip şehrin eşit vatandaşı olması öncelikli hedeftir. Biz de Küçükçekmece Belediyesi olarak çocuk dostu bir Küçükçekmece için çalışıyoruz. Buradan tüm çocuklara sesleniyorum. Sevgili çocuklar, tüm haklarınızın korunduğu ve sonuna kadar savunulduğu bir Küçükçekmece için çok çalışacağım. Size söz veriyorum. Bu nedenle ilçemizin dört bir yanını çocukların haklarını anlattığı afişlerle donattık. Herkes çocuk haklarını bilmeli ve bu haklara saygı göstermeli."



Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Meclisi özel toplandı



Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Meclisi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla toplandı. Küçükçekmeceli çocuklar haklarını konuştu. Küçükçekmece Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen özel oturumda, Çocuk Meclisi üyeleri Türkiye'de ve Küçükçekmece'de çocukların haklarını masaya yatırdı. Küçükçekmeceli minikler kendilerinin ve tüm çocukların haklarını ele aldı. Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Rabia Nur Şanlı, herkesin çocuk hakları gününü kutlayarak, "Her çocuk değerlidir ve hakları vardır. Burada esas mesele dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan savaşlarda çocukların açlık, ölüm ve göçle karşı karşıya kalmasıdır. Savaşları başlatan gerekçeler bu çocukların yaşamından daha değerli değildir. Çocukların en doğal hakkı olan yaşama hakkı bile göz ardı edilerek 10 binlerce çocuk ölmektedir. Bunun yanında binlercesi yaralanmakta; evsiz, ailesiz ve eğitimsiz bırakılmaktadır. Savaşların çocuklarda oluşturduğu travmalar onarılacak gibi değildir. Artık savaşların olmadığı tüm dünya çocukların barış içinde yaşadığı dönemlerin gelmesini istiyoruz" diye konuştu.



Komisyon başkanları seçildi



Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Meclisi'nde Küçükçekmece ilçesindeki 53 okuldan 53 temsilci yer alıyor. Programda ayrıca çocuklara kendi haklarını anlatan bir video izletildi. Özel oturum öncesinde ise, Çocuk Meclisi komisyon başkanlarının seçimi yapıldı; proje ve sosyal etkinlik önerileri dinlendi. Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Meclisi'nde 'Çevre ve Doğal Afetler', 'Basın Yayın', 'Çocuk Hakları ve Sorunları', 'Eğitim-Spor', 'Hayvanları Sevme Koruma', 'Kültür-Sanat, Gezi', 'Sağlık ve Engelliler', 'Sosyal Yardımlaşma' adı altında 8 komisyon bulunuyor.



Küçükçekmece Belediyesi'nden çocuklara her alanda hizmet



Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde bulunan 'Çocuk Üniversitesi, Belediye Kreşleri, Bilgi Evleri, Kültür Merkezleri, Müzik Akademisi, Geleneksel Sanatlar Akademisi ile Küçükçekmeceli çocuklara hem derslerinde yardım konusunda hem sosyal alanlarda hizmet veriyor. - İSTANBUL