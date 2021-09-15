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Küçükçekmece'de bina sakini gibi girip evi soydular - Son Dakika

Küçükçekmece'de bina sakini gibi girip evi soydular

15.09.2021 10:50

- (özel) Küçükçekmece'de bina sakini gibi girip evi soydular Önce kapıyı çaldılar kimse olmayınca evdeki altınları çalıp kaçtılar Küçükçekmece'de, kimliği henüz tespit edilemeyen iki kadın bina sakini gibi apartmana girerek kapıyı çaldı.

- (özel) Küçükçekmece'de bina sakini gibi girip evi soydular

Önce kapıyı çaldılar kimse olmayınca evdeki altınları çalıp kaçtılar

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, kimliği henüz tespit edilemeyen iki kadın bina sakini gibi apartmana girerek kapıyı çaldı. Evde kimsenin olmadığını görünce evdeki altın ve paraları çalıp kaçtılar. Kadınların kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Ağustos'ta Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi iki katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen iki kadın apartman sakini gibi binaya girdi. Önce kapıları çalan şüpheli kadınlar, evde kimsenin olmadığını fark edince kapıyı zorlayıp kırarak açtı. Daha sonra eve giren hırsızlar, yatak odasındaki 6 altın yüzük, 2 gram altın, 3 tane de çeyrek altın ile bin 500 TL para çalıp kaçtı. Kadınların binadan çıkıp kaçtığı anlar sokaktaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Akrabalarına giden ev sahibinin eşi ise döndüğünde kapının açık olduğunu ve evin dağıldığını görünce, pazarcılık yapan eşini aradı. Eşinin araması üzerine Emrah Bitlislitek ise polisi arayarak ihbarda bulundu.

Olay üzerine ev sahipleri polise ihbarda bulunarak, şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis parmak izi ve delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızların önce adres bahanesiyle kapıları çaldığını anlatan ev sahibi Emrah Bitlislitek, "Saat 14.00-15.00 civarı eşim aradı, ben o ara pazardaydım. Böyle böyle bir olay yaşandı, evi dağıtmışlar. Akşamüzeri eve geldim, evin her tarafını dağıtmışlar. Kapıyı kırmışlar, şansa mahallede de o ara kimse yokmuş. Normalde çok kalabalık bir mahalle. Ellini kollunu sallaya sallaya hiçbir yere girmeden direk buraya girmişler. Her şeyi 18 dakika içinde halletmişler. 6 tane altın yüzük, 2 tane gram, 2 tane de çeyrek altın ile bin 500 TL çalmışlar. O sıra da eşim yan tarafta halamın oğullarının mevlidi vardı, oradaydı. Hepsi aile apartmanı alttakiler de evdeymiş ama duymadı. Ses yapar diye birinci kata değil ikinci kata girmişler. Önce kapıları çalıyorlar evde kime varsa yanlışlıkla geldik, adres soruyorlar. Ama yoksa kapıyı kırıp eve giriyorlar. 10-15 dakika içinde işlerini halledip gidiyorlar" diye konuştu.

Küçükçekmece'de bina sakini gibi girip evi soydular
Küçükçekmece'de bina sakini gibi girip evi soydular
Küçükçekmece'de bina sakini gibi girip evi soydular
Küçükçekmece'de bina sakini gibi girip evi soydular

Küçükçekmece, Türk Lirası, Emrah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de bina sakini gibi girip evi soydular - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de bina sakini gibi girip evi soydular - Son Dakika
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