KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI (1)

Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA

Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bir binanın çatısında çıkan yangından alevler yükseldi. Olay yerine birçok ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu kamerasından

-Yükselen alevler