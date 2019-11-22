Son Dakika Haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI (1)
Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI (1) - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI (1)

6 saat önce

Yılmaz OKUR / İSTANBUL DHAKüçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bir binanın çatısında çıkan yangından alevler yükseldi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI (1), System.String[]

Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA

Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bir binanın çatısında çıkan yangından alevler yükseldi. Olay yerine birçok ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu kamerasından

-Yükselen alevler


İnönü mahallesi, Küçükçekmece, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:09 Kaynak: DHA
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