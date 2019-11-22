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Küçükçekmece'de binanın çatısı alev alev yandı (1)
6 saat önce
KÜÇÜKÇEKMECE İnönü Mahallesi'nde bir binanın çatısında çıkan yangından alevler yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:12 Kaynak: DHA
KÜÇÜKÇEKMECE İnönü Mahallesi'nde bir binanın çatısında çıkan yangından alevler yükseldi. Olay yerine birçok ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi.
- İstanbul
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