Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de binanın çatısı alev alev yandı (1)
Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de binanın çatısı alev alev yandı (1) - Son Dakika

Küçükçekmece'de binanın çatısı alev alev yandı (1)

6 saat önce

KÜÇÜKÇEKMECE İnönü Mahallesi'nde bir binanın çatısında çıkan yangından alevler yükseldi.

Küçükçekmece'de binanın çatısı alev alev yandı (1), System.String[]
KÜÇÜKÇEKMECE İnönü Mahallesi'nde bir binanın çatısında çıkan yangından alevler yükseldi. Olay yerine birçok ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi.


- İstanbul
İnönü mahallesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:12 Kaynak: DHA
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