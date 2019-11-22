Son Dakika Haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

6 saat önce

Küçükçekmece'de 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI, System.String[]

Küçükçekmece'de 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında binanın çatısı tamamen yandı.

Yangın, saat 20.30 sularında Küçükçekmece, İnönü Mahallesi Sami Paşa Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan yangın, kısa sürede bütün çatıyı kapladı. Bina sakinleri, yangını fark edince panikle dışarı koştu. Haber verilmesi üzerine yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

İtfaiyenin çalışmalarını sokağa dökülen vatandaşlar izlerken, bazı vatandaşlar da söndürme çalışmalarını pencere ve balkonlarından takip etti. Yangın tamamen söndürülürken, çıkış nedeni ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangının çıktığı binadan görüntü

-İtfaiyenin söndürme çalışmaları

-Meraklı vatandaşların çalışmaları izlemesi

-Yangının çıkış anı cep telefonu görüntüsü

-İtfaiyenin gelişi cep telefonu görüntüsü


- İstanbul
Küçükçekmece, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:42 Kaynak: DHA
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