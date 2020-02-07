Küçükçekmece'de binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika

Küçükçekmece'de binanın çatısı alev alev yandı

6 saat önce

Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Küçükçekmece'de binanın çatısı alev alev yandı, System.String[]
Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, çatıda hasar oluştu.

Küçükçekmece, Atatürk Mahallesi Aydoğdu Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında saat 18.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın çatısını saran alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sokağa gelen ekipler, çatıdaki yangına müdahale ederek, söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu.

Mahalle sakini Dural Çapar, "Çatı bir anda alev aldı. Alevler rüzgardan dolayı binalara değil Allahtan boş tarafa vuruyordu. Alevler diğer tarafa vursaydı çok kötü olacaktı." dedi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.


- İstanbul
Küçükçekmece, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Önce uçak saatini sonra koltuğunu değiştirdi
Uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun, biletini erken saate aldırdığı ortaya çıktı Son Dakika: Tuzla'daki Piyade Okul Komutanlığı'nda çıkan yangın söndürüldü Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun cenazesinde katıldı

Son Dakika Haberleri
01:41 Aşıkların sinema keyfi!
01:41 Ata Demirer'e evlilik soruldu!
00:33 Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
00:33 Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 02:48:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Küçükçekmece'de binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]