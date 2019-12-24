Küçükçekmece'de binlerce kişiye kıyafet yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de binlerce kişiye kıyafet yardımı - Son Dakika

Küçükçekmece'de binlerce kişiye kıyafet yardımı

6 saat önce

Küçükçekmece Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere, kışın soğuk günlerinde kıyafet yardımında bulundu.

Küçükçekmece'de binlerce kişiye kıyafet yardımı, System.String[]

Küçükçekmece Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere, kışın soğuk günlerinde kıyafet yardımında bulundu. Küçükçekmece Belediyesi İyilik Merkezi (KİM) tarafından, son bir yılda toplam 8 bin 970 kişiye, mont-palto, atkı, bere, kazak, pantolon, hırka, ayakkabı gibi soğuktan koruyacak kıyafetler dağıtıldı.


Küçükçekmece Belediyesi İyilik Merkezi kurulduğu günden bu yana, ihtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet, sıcak yemek, mobilya, oyuncak, ulaşım yardımında bulundu. KİM tarafından Engelli ve yakınlarına, temizlik, kişisel bakım ve bakım onarım, durumu olmayan ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı yapıldı. İhtiyaç sahibi binlerce vatandaşa, takım elbise, tişort, pantolon, ayakkabı, mont-kaban, eşofman, kazak, pijama, hırka, gömlek, etek, elbise, ceket, atkı- bere olmak üzere 14 kalem kıyafet dağıtıldı.


"Sıcak yemek dağıtımımız da 12 ay boyunca devam ediyor"


Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Küçükçekmeceli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Onlara elimizden gelen her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Sosyal Yardımları hızlı, sürekli ve adil bir şekilde alabildikleri, görmezden gelinmedikleri, vatandaşların sosyal hayata güvenle katılabildikleri bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Bu nedenle İyilik Merkezi'miz kıyafet yardımı yapmasını önemsiyoruz. Soğuk kış günlerinde vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamasını istemiyoruz. Sadece kıyafet değil, gıda ve sıcak yemek dağıtımımız da 12 ay boyunca devam ediyor" dedi. Küçükçekmece'de ikamet eden ihtiyaç sahibi aileler ve çocukları ise, soğuk kış günlerinde yapılan kıyafet yardımlarından dolayı Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi' ye teşekkür etti. - İSTANBUL

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:11 Kaynak: İHA
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