Küçükçekmece'de bir dairede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Küçükçekmece'de bir dairede çıkan yangın söndürüldü

05.10.2022 03:10
Küçükçekmece'de bir dairede çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece'de bir binanın 14. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küçükçekmece'de bir binanın 14. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Çınar Sokak'taki 14 katlı binanın en üst katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Bina sakinleri kendi imkanlarıyla binayı terk ederken, itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Küçükçekmece, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de bir dairede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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