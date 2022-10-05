Cumhuriyet Mahallesi Çınar Sokak'taki 14 katlı binanın en üst katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Küçükçekmece, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de bir dairede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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