Küçükçekmece'de evden 70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Küçükçekmece'de evden 70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıs yakalandı

01.09.2022 12:41
Küçükçekmece'de evden 70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıs yakalandı

Küçükçekmece'de bir evden 70 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını, 4 bin lira, bin dolar ve 500 euro para çalan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Küçükçekmece'de bir evden 70 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını, 4 bin lira, bin dolar ve 500 euro para çalan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 06 Mayıs tarihinde saat 12.00 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Mehmet Akif Mahallesinde meydana geldi. H.C. isimli şahsın evine giren iki şüpheli şahıs, evden 70 bin TL değerinde ziynet eşyası, 4 bin lira, bin dolar ve 500 Euro parayı çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, iki şüpheli şahsın çeşitli aparatlar yardımıyla ikamet adresine girdiği belirledi. Bir süre adreste kalan şüphelilerden eşkal bilgilerinden kimliği tespit edilen Z.S. isimli kadın şahsın, kamufle olmak için başörtüsü kullandığı görüldü. Çalışmaların devamında şüpheli şahıs 30 Ağustos tarihinde Arnavutköy ilçesinde Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsa yönelik yapılan sorgulamada, şahsın "Mala Zarar Verme", "Evden Hırsızlık" ve "Konut Dokunulmazlığı İhlali" suçları başta olmak üzere farklı suçlardan toplam 76 adet suç kaydı tespit edildi. "Evden Hırsızlık" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Emre Aşık'ın olaylı boşandığı eski eşi Yağmur Sarnıç'tan adliye çıkışı gazetecilere ilginç tavır Emre Aşık'ın olaylı boşandığı eski eşi Yağmur Sarnıç'tan adliye çıkışı gazetecilere ilginç tavır Küçükçekmece'de sağanak yağış nedeniyle pazarın içindeki yol çöktü Küçükçekmece'de sağanak yağış nedeniyle pazarın içindeki yol çöktü
Kaynak: İHA

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de evden 70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıs yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:35 Fenerbahçe forvet transferinde gaza bastı! Luis Muriel'in transferi için Atalanta'ya teklif yapıldı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere yönelik 'boykot' sözleri: Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım
11:45 İngiltere Başbakanı Boris Johnson polisin uyuşturucu baskınına katıldı
11:40 Hazal Kaya'nın paylaşımı sevenlerini korkuttu: Hayata tutunmaya çalışıyorum
11:35 Tokatköy'de polisler ile bölge halkı arasında tansiyon yükseliyor! Biber gazlı müdahale sonrası vatandaş çatılara çıktı
11:31 Altında düşüş sürüyor! Gram altın 994 liradan alıcı buluyor
11:29 Fatih'te kardeş kavgası! Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu ağabeyini öldürdü
11:20 Dolardan yeni rekor! 2022'nin en yüksek seviyesini çıktı
11:00 Celal Şengör, "dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla ifadeye çağrıldı
11:01 Adı Fenerbahçe ile anılan Maxi Gomez bugün İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 12:50:41. #1.11#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de evden 70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement