Küçükçekmece'de evden 70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıs yakalandı

Küçükçekmece'de bir evden 70 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını, 4 bin lira, bin dolar ve 500 euro para çalan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 06 Mayıs tarihinde saat 12.00 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Mehmet Akif Mahallesinde meydana geldi. H.C. isimli şahsın evine giren iki şüpheli şahıs, evden 70 bin TL değerinde ziynet eşyası, 4 bin lira, bin dolar ve 500 Euro parayı çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, iki şüpheli şahsın çeşitli aparatlar yardımıyla ikamet adresine girdiği belirledi. Bir süre adreste kalan şüphelilerden eşkal bilgilerinden kimliği tespit edilen Z.S. isimli kadın şahsın, kamufle olmak için başörtüsü kullandığı görüldü. Çalışmaların devamında şüpheli şahıs 30 Ağustos tarihinde Arnavutköy ilçesinde Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsa yönelik yapılan sorgulamada, şahsın "Mala Zarar Verme", "Evden Hırsızlık" ve "Konut Dokunulmazlığı İhlali" suçları başta olmak üzere farklı suçlardan toplam 76 adet suç kaydı tespit edildi. "Evden Hırsızlık" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL