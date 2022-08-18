Evden hırsızlık yaptı, sokağa çıkınca da başörtüsüyle kendini kamufle etti - Son Dakika
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Evden hırsızlık yaptı, sokağa çıkınca da başörtüsüyle kendini kamufle etti

18.08.2022 11:10

Küçükçekmece'de bir eve girerek hırsızlık yapan kadın, sokağa çıkmadan önce başörtüsü takıp kendini kamufle ederek kaçtı.

Küçükçekmece'de bir eve girerek hırsızlık yapan kadın, sokağa çıkmadan önce başörtüsü takıp kendini kamufle ederek kaçtı. Emniyetin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalanan kadın tutuklanırken, kadının kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, 16 Haziran günü saat 15.30 Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kadın hırsız mahalle içerisindeki gözüne kestirdiği bir eve girerek, bin 950 TL para çaldı. Kadın hırsız bir süre sonra binadan çıkmak için kapıya doğru yöneldi. Bu sırada kadın hırsız sokakta bulunan kent güvenlik yönetim sistemi ve güvenlik kamerası görüntülerinde tanınmamak için başörtüsü takıp, binadan çıkarak olay yerinden uzaklaştı.

Baş örtüsüz girdiği binadan, başörtüsüyle çıkınca yakalandı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, binada ve çevrede inceleme yaptı. İncelemelerde binaya baş örtüsü olmadan giren bir kadının, baş örtüsüyle çıktığını görünce çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde hırsızın emniyette suç kaydı bulunan U.T. olduğunu tespit etti. Ekiplerin çalışmalarıyla U.T. isimli kadın hırsız aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

Kadın hırsız tutuklandı, sokaktan kaçtığı anlar kamerada

Emniyettik işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.T. isimli hırsız, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadının binadan çıkarak kaçtığı o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının sokakta yürüyerek olay yerinden kaçtığı görülüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evden hırsızlık yaptı, sokağa çıkınca da başörtüsüyle kendini kamufle etti - Son Dakika

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