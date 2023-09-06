Küçükçekmece'de bir kadın sel sularına kapılmaktan böyle kurtarıldı - Son Dakika

Küçükçekmece'de bir kadın sel sularına kapılmaktan böyle kurtarıldı

Son Güncelleme: 06.09.2023 07:52

Küçükçekmece'de bir kadın sel sularına kapılmaktan son anda kurtarıldı. İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Küçükçekmece'de su baskınlarına neden oldu.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Küçükçekmece'de su baskınlarına neden oldu. Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde de yoğun selde mahsur kalan bir kadın vatandaşların yardımı sayesinde suya kapılmaktan kurtarıldı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'da yaşanan sel felaketinde biri yabancı uyruklu iki kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile birlikte sel baskınlarının yaşandığı Arnavutköy'de incelemelerde bulundu.

Küçükçekmece'de bir kadın sel sularına kapılmaktan son anda kurtarıldı

ÇOK SAYIDA EV VE İŞ YERİNİ SU BASTI

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yerlikaya, "Akşam saat 21.00 sıralarında Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi, Küçükçemece ve Eyüpsultan'ın bir kısmında metrekareye 125 kilogram yağmur yağdı. Bu kısa zamanda bu kadar büyük miktarda yağmur, maalesef derelerin de taşması sonucunda iş yerleri ve evlerin bodrumlarında su baskınlarına sebep oldu. Biri yabancı uyruklu olmak üzere Başakşehir ve Küçükçekmece'de iki kişi hayatını kaybetti. Biz başsağlığı diliyoruz. 5 yaralımız var. Az önce son durumlarını sorduk. Hayati tehlikelerinin olmadığını 3'ünün taburcu olduğunu, diğerlerinin yatarak tedavi olduğunu söylediler. Arnavutköy ilçemizde belediye başkanımız 291 konutun su baskınından etkilendiği şu ana kadar yüzde 70'ini tahliye ettiklerini söyledi. Başakşehir'de belediye başkanımız ile görüştük. 650 iş yeri ve 131 evin su baskınından etkilendiğini söyledik. Küçükçekmece'de 98 konut ve 10 iş yerinin, Sultangazi 10 konut, Eyüpsultan'da ise 30 konutun su basmasından olumuz etkilendiği söylendi. Valiliğimizin koordinasyonunda tüm ekiplerle suları boşaltama işlemleri devam ediyor. Sabah valiliğimizi koordinasyonuda zarar tespiti çalışmalarına başlanacak. Şu an için 112'ye gelen tüm çağrıların her birini cevaplandırıyoruz. Kalacak yerle ilgili bir müracaat şu ana kadar olmadı. İstanbullu hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece'de bir kadın sel sularına kapılmaktan son anda kurtarıldı

"İKAZLARA UYALIM"

Vatandaşlardan uyarıları dikkate almalarını isteyen Yerlikaya, "İklim değişikliği öyle bir hale geldi ki bir ilçede 40 mahalle var mahallenin 3'ünde bir saat içinde 120 kilometrelik yağış düşüyor. Hemen yüz metre ötede mahallede hiçbir şey yok. Lütfen meteorolojiden yapılan uyarılara hatta şu saat şu vakitlerde olması muhtemel diye bizi uyaran hatırlatmalara lütfen dikkat edelim. Canımız yanmasın. Tedbir diyoruz. Valiliğimiz, AFAD, meteoroloji, medyamız her fırsatta bu ikazları yapıyoruz. Lütfen bu ikazlara uyalım diyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de bir kadın sel sularına kapılmaktan böyle kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de bir kadın sel sularına kapılmaktan böyle kurtarıldı - Son Dakika
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