Bunun üzerine mağdurun çalıştığı iş yerine gelen Can K'nin önce silah çektiği ancak silahın tutukluk yapması üzerine yüzüne kezzap attığı Yağmur T'yi yaraladığı belirlendi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yağmur T'nin (21), bir şüpheli tarafından yüzüne kezzap atılarak yaralanmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de bir kadını kezzapla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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