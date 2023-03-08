Küçükçekmece'de bir kadını kezzapla yaralayan şüpheli tutuklandı

Küçükçekmece'de evlenme isteğini reddeden kadını yüzüne kezzap atarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yağmur T'nin (21), bir şüpheli tarafından yüzüne kezzap atılarak yaralanmasıyla ilgili çalışma yaptı.
Çalışma sonucu Yağmur T'nin, kendisiyle evlenmek istediğini söyleyen Can K'yi madde bağımlısı olduğu gerekçesiyle reddettiği anlaşıldı.
Bunun üzerine mağdurun çalıştığı iş yerine gelen Can K'nin önce silah çektiği ancak silahın tutukluk yapması üzerine yüzüne kezzap attığı Yağmur T'yi yaraladığı belirlendi.
Polislerce yakalanan Can K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olayda yüzünde yanıklar oluşan Yağmur T'nin ise hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.
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