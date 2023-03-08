Küçükçekmece'de bir kadını kezzapla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Küçükçekmece'de bir kadını kezzapla yaralayan şüpheli tutuklandı

08.03.2023 15:40
Küçükçekmece'de bir kadını kezzapla yaralayan şüpheli tutuklandı

Küçükçekmece'de evlenme isteğini reddeden kadını yüzüne kezzap atarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Küçükçekmece'de evlenme isteğini reddeden kadını yüzüne kezzap atarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yağmur T'nin (21), bir şüpheli tarafından yüzüne kezzap atılarak yaralanmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Çalışma sonucu Yağmur T'nin, kendisiyle evlenmek istediğini söyleyen Can K'yi madde bağımlısı olduğu gerekçesiyle reddettiği anlaşıldı.

Bunun üzerine mağdurun çalıştığı iş yerine gelen Can K'nin önce silah çektiği ancak silahın tutukluk yapması üzerine yüzüne kezzap attığı Yağmur T'yi yaraladığı belirlendi.

Polislerce yakalanan Can K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olayda yüzünde yanıklar oluşan Yağmur T'nin ise hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Küçükçekmece'de bir kadını kezzapla yaralayan şüpheli tutuklandı Küçükçekmece'de bir kadını kezzapla yaralayan şüpheli tutuklandı Edirne'de hırsızlık zanlısı tutuklandı Edirne'de hırsızlık zanlısı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de bir kadını kezzapla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:56 Demirtaş'tan "Kılıçdaroğlu HDP ile görüşebilir ama taleplerini masaya asla getiremez" diyen Akşener'e açık mektup
15:55 Bihter filminin yeni Bülent'i mert İnce, Nihat'ı ise Mertcan Tekin oldu
15:28 İnce'den CHP'nin kendisine milletvekili adaylığı teklifi edeceği iddiasına yanıt: Dereyi görmeden paçaları sıvamam
15:24 Fatih Terim'in Leao aşkı bambaşka: Sınırsız kontenjanım olsa ilk onu alırdım
15:23 Son Dakika! Hastalar yoğun bakımda mı unutuldu? Bakan Koca'dan depremde hasar alan özel hastaneyle ilgili vahim iddiaya yanıt
15:19 Nusret Gökçe, gökyüzüne pankart açtırıp deprem felaketi yaşayan Türkiye için yardım istedi
14:48 Yıldız Tilbe'den şaşkına çeviren 8 Mart paylaşımı: Kadınlar gününün kutlamasına gıcık oluyorum
14:41 Kılıçdaroğlu'ndan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajı! Gelecek seneyi işaret etti
14:26 Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun yeniden başkanlığa aday olacağı iddia edildi
14:24 Çavuşoğlu'ndan Türkiye-Suriye görüşmeleriyle ilgili açıklama: Rusya'dan teklif geldi, haftaya toplantı yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2023 16:12:42. #1.13#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de bir kadını kezzapla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement