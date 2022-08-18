Kafede çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kafede çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı

18.08.2022 16:10

Küçükçekmece'de bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı kavga da 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı kavga da 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açarken, yaralı yakını olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Küçükçekmece Halkalı Meydanı'nda bulunan bir kafeye gelen iki grup bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavga da 1'i ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açarken, yaralı yakını olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren yakını polis memurları güçlükle sakinleştirdi. Yaralılar ambulansla tedavi edilmek üzere çevre hastanelere götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak kavganın çıkış nedenini araştırıyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Site yöneticileriyle kafe sahiplerinin silahlı-bıçaklı kavgasında 11 kişi yaralandı Site yöneticileriyle kafe sahiplerinin silahlı-bıçaklı kavgasında 11 kişi yaralandı KÜÇÜKÇEKMECE'DE CADDEDE SİLAHLI KAVGA-1 KÜÇÜKÇEKMECE'DE CADDEDE SİLAHLI KAVGA-1
Kaynak: İHA

Halkalı Meydanı, Küçükçekmece, Halkalı, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kafede çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kafede çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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