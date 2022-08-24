Küçükçekmece'de 2 arkadaşın öldürüldüğü anlar kamerada - Son Dakika
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Küçükçekmece'de 2 arkadaşın öldürüldüğü anlar kamerada

24.08.2022 14:20

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir kahvaltı salonunda 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir kahvaltı salonunda 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin sokaktan geçtiği ve insanların korku ve panikle kaçıştığı görülüyor.

Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi'nde dün saat 16.00 sıralarında bir kahvaltı salonunda oturan Yusuf Arslan (25) ve Abdullah Okumuş'a (19), otomobil içerisinden ateş açıldı. Ağır yaralanan Arslan ve Okumuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemeleri sürerken, güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bir otomobilin caddeye geldiği, otomobilin sokaktan geçtiği ve çevredekilerin silahlı saldırı sırasında panikle kaçtığı görülüyor.

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Kaynak: DHA

Yusuf Arslan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de 2 arkadaşın öldürüldüğü anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de 2 arkadaşın öldürüldüğü anlar kamerada - Son Dakika
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