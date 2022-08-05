KAHVE MAKİNESİNDEN SİKKE ÇIKTI - Son Dakika
Üye Girişi

KAHVE MAKİNESİNDEN SİKKE ÇIKTI

05.08.2022 12:18
KAHVE MAKİNESİNDEN SİKKE ÇIKTI

KÜÇÜKÇEKMECE'DE bir kargo firmasında yapılan denetimlerde kahve makinesi içerisine gizlenmiş tarihi eser niteliği taşıyan bin 73 sikke ele geçirildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE bir kargo firmasında yapılan denetimlerde kahve makinesi içerisine gizlenmiş tarihi eser niteliği taşıyan bin 73 sikke ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen salı günü bir kargo firmasının Küçükçekmece'deki şubesinde denetim yaptı. Ekipler, şüpheli buldukları bir paket üzerinde inceleme yaptı. Paket içerisinde filtre kahve makinesine gizlenmiş bin 73 sikke ele geçirilirken bir kişide gözaltına alındı. Sikkelerin, Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olabileceği ve tarihi eser niteliği taşıdığı belirlendi. Osmanlı İmparatorluğu dönemine de ait olan sikkelerin ön ve arka yüzlerinde ise Arapça ve Osmanlıca yazıların padişah hakkında bilgi verdiği ifade edildi.

SİKKELER İNCELENMEK İÇİN MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ Operasyonda ele geçirilen toplam bin 73 sikkenin, incelenmek üzere ilgili müze müdürlüklerine teslim edileceği belirtildi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
KOM'dan tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Kargo paketine gizlenen 1073 sikkeye el konuldu KOM'dan tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Kargo paketine gizlenen 1073 sikkeye el konuldu Uyuşturucudan hükümlü 16 kişi İstanbul'da yakalandı Uyuşturucudan hükümlü 16 kişi İstanbul'da yakalandı
Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAHVE MAKİNESİNDEN SİKKE ÇIKTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:02 Sol kolundaki ağrı için hastaneye giden Civan Canova'dan üzen haber
11:40 CHP'li Engin Özkoç'tan suçlama: ÖSYM İçindeki kirli çetenin hükümet içindeki bağlantıları ortaya konulmalıdır
11:28 Süper Lig'de sezon başlıyor! Son şampiyon Trabzonspor, açılış maçında İstanbulspor'a konuk oluyor
11:29 Yediiklim Yayınevi'nde eğitim alan öğrencilerin KPSS'deki cevap anahtarları incelemeye alındı
11:21 DDK Başkanı Arıncı'dan KPSS uyarısı: Soruşturma sürecini bulandırmaya çalışıyorlar, asılsız haberlere itibar etmeyin
11:11 Bakan Soylu, CHP'li Bülent Tezcan ve Tele1 sunucusunun Yediiklim Yayınevi iddiasını yalanladı
11:05 Yazları kışa döndü! Türkiye "eyyam-ı bahur" sıcaklarıyla kavrulduğu sırada Ardahan'da termometreler sıfırın altında
11:03 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den takipçisinin, "Kızını itin önüne atıyorsun" sözlerine sert tepki: Haddini bilmezsen bildiririm!
10:45 Kadıköy'de, "Köpeğime toz geldi" diyen şahıs, temizlik işçisinin burnunu kırdı
10:44 Müslüme olayını kapatmak istiyorlar! Aile üyelerinin ifadeleri duruşmayı daha karmaşık hale getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 12:18:45. #1.13#
SON DAKİKA: KAHVE MAKİNESİNDEN SİKKE ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement