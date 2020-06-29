Küçükçekmece'de bir kişi otoparkta silahla vuruldu - Son Dakika

Küçükçekmece'de bir kişi, kafenin otoparkında tartıştığı şahıs tarafından silahla vurularak yaralandı.

Olay, akşam saat 22.30 sıralarında Küçükçekmece Fatih Mahallesi Yalı Caddesi'nde bulunan bir kafenin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafenin otoparkında iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile şahıslardan biri, tartıştığı şahsı silahla vurarak kaçtı. Şahıs kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralı şahsı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis, şahsı silahla yaralayıp kaçan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

(İHA)