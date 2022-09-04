Küçükçekmece'de sokak ortasında genç kadına yumruklu tokatlı saldırı kamerada - Son Dakika
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Küçükçekmece'de sokak ortasında genç kadına yumruklu tokatlı saldırı kamerada

04.09.2022 01:08

Küçükçekmece'de bir kişi sokak ortasında tartıştığı kadına şiddet uyguladı.

Küçükçekmece'de sokak ortasında genç kadına yumruklu tokatlı saldırı kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir kişi sokak ortasında tartıştığı kadına şiddet uyguladı. Kaldırımda birlikte oturduğu kadına tokat ve yumruk atan şahıs cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Bülbül Sokak'ta meydana geldi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde, sokak içinde kaldırımda oturan biri erkek iki kişinin aralarında tartıştığı, yaşanan tartışmada öfkelenen erkek şahsın kadına şiddet uyguladığı görülüyor. Tartışmanın büyümesiyle şahsın kaldırımda oturan kadına doğru yürüyüp iki eliyle tokat attığı ve kadının kendini korumaya çalıştığı görülürken bir süre daha sözlü olarak tartışma devam etti.

Önce kafa attı ardından yumruk

Öfkesine bir türlü hakim olamayan şahıs ise önce kadına kafa attı ardından da kadının karnına ve sırt bölgesine defalarca yumruk attığı anlar görülüyor ve görüntü burada sona eriyor.

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Kaynak: İHA

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de sokak ortasında genç kadına yumruklu tokatlı saldırı kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de sokak ortasında genç kadına yumruklu tokatlı saldırı kamerada - Son Dakika
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