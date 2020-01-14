Küçükçekmece'de bir kişi, tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de bir kişi, tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı

6 saat önce

Küçükçekmece'de evde tartıştığı arkadaşını silahla yaralayan şüpheli kaçtı.

Küçükçekmece'de bir kişi, tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı, System.String[]

Küçükçekmece'de evde tartıştığı arkadaşını silahla yaralayan şüpheli kaçtı.

Alınan bilgiye göre, 28 yaşındaki Orçun Y, Atakent Mahallesi Balıkçı Çıkmazı Sokak'taki evine misafir ettiği arkadaşıyla henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Orçun Y'yi silahla yaralayan arkadaşı, kaçtı.

Komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Orçun Y'yi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Atakent Mahallesi, Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:48 Kaynak: AA
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