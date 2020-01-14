Küçükçekmece'de bir kişi, tartıştığı arkadaşını silahla yaraladı - Son Dakika

Küçükçekmece'de evde tartıştığı arkadaşını silahla yaralayan şüpheli kaçtı.

Alınan bilgiye göre, 28 yaşındaki Orçun Y, Atakent Mahallesi Balıkçı Çıkmazı Sokak'taki evine misafir ettiği arkadaşıyla henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Orçun Y'yi silahla yaralayan arkadaşı, kaçtı.

Komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Orçun Y'yi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.