Özel okulda deney sırasında patlama: 5 öğrenci yaralandı - Son Dakika
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Özel okulda deney sırasında patlama: 5 öğrenci yaralandı

30.05.2023 14:36

Küçükçekmece'de bulunan bir özel okulda deney sırasında patlama yaşandı. Olayda ilk belirlemelere 5 öğrenci yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Sefaköy'de bulunan özel bir okulda laboratuvarda yapılan bir deney sırasında deney tüpü içerisinde bulunan etil alkol patladı.

5 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

Yaşanan olayda 1'i kız 5 öğrencinin cildinde yanıklar oluştu. Okula sağlık ekibi, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Okul doktorunun yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı öğrenciler ambulansa bindirilerek hastaneye gönderildi. Öte yandan polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Küçükçekmece, Sefaköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel okulda deney sırasında patlama: 5 öğrenci yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özel okulda deney sırasında patlama: 5 öğrenci yaralandı - Son Dakika
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