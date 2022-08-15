Yere düşünce tekmelemeye başladılar! İstanbul'da bir grup kız, 1 kızı hunharca darp etti - Son Dakika
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Yere düşünce tekmelemeye başladılar! İstanbul'da bir grup kız, 1 kızı hunharca darp etti

15.08.2022 09:35
Yere düşünce tekmelemeye başladılar! İstanbul'da bir grup kız, 1 kızı hunharca darp etti

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, bir parkta iki kız grubu arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Birkaç kızın karşı gruptaki kızı tekme ve tokatla dövdüğü anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga, geçtiğimiz Cumartesi günü Küçükçekmece İstasyon Mahallesindeki bir parkta meydana geldi. İki grup kız arasında henüz bilinmeyen bir nedenle internet üzerinde tartışma çıktı. Parkta buluşan kızların tartışması devam edince kavgaya dönüştü. Kavgada iki taraf da birbirine tekme tokat saldırmaya başladı.

KIZ YERE SERİLDİ AMA ONLAR VURMAYA DEVAM ETTİ

Birkaç kız, karşı gruptan aralarına aldıkları kızı tek bulunca tekme tokat vurmaya başladı. Kız yere serildi ancak diğerleri tekmeyle vurmaya devam etti. Bir süre devam eden kavgaya pakta bulunan vatandaşlar ayırırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Karakola giden kızlar birbirinden şikayetçi oldu.

Yaşanan meydana kavgası anları ise bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Yere düşünce tekmelemeye başladılar! İstanbul'da bir grup kız, 1 kızı hunharca darp etti
YORUMLAR
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Düğünde alkollü grup ile diğer grup arasında kavga: 3 yaralı Düğünde alkollü grup ile diğer grup arasında kavga: 3 yaralı AVM'deki ünlü kahvecide tekme tokat kavga AVM'deki ünlü kahvecide tekme tokat kavga
Kaynak: İHA

Küçükçekmece, kavga, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yere düşünce tekmelemeye başladılar! İstanbul'da bir grup kız, 1 kızı hunharca darp etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yere düşünce tekmelemeye başladılar! İstanbul'da bir grup kız, 1 kızı hunharca darp etti - Son Dakika
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