Yere düşünce tekmelemeye başladılar! İstanbul'da bir grup kız, 1 kızı hunharca darp etti

Kavga, geçtiğimiz Cumartesi günü Küçükçekmece İstasyon Mahallesindeki bir parkta meydana geldi. İki grup kız arasında henüz bilinmeyen bir nedenle internet üzerinde tartışma çıktı. Parkta buluşan kızların tartışması devam edince kavgaya dönüştü. Kavgada iki taraf da birbirine tekme tokat saldırmaya başladı.

KIZ YERE SERİLDİ AMA ONLAR VURMAYA DEVAM ETTİ

Birkaç kız, karşı gruptan aralarına aldıkları kızı tek bulunca tekme tokat vurmaya başladı. Kız yere serildi ancak diğerleri tekmeyle vurmaya devam etti. Bir süre devam eden kavgaya pakta bulunan vatandaşlar ayırırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Karakola giden kızlar birbirinden şikayetçi oldu.

Yaşanan meydana kavgası anları ise bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.