Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de biri kadın 2 kişi binanın 5. katından aşağıya düştü.
Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de biri kadın 2 kişi binanın 5. katından aşağıya düştü. - Son Dakika

Küçükçekmece'de biri kadın 2 kişi binanın 5. katından aşağıya düştü.

6 saat önce

Küçükçekmece'de biri kadın 2 kişi binanın 5. katından aşağıya düştü.

Küçükçekmece'de biri kadın 2 kişi binanın 5. katından aşağıya düştü., System.String[]

Küçükçekmece'de biri kadın 2 kişi binanın 5. katından aşağıya düştü. Kadın hayatını kaybederken, erkek ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Küçükçekmece, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:12 Kaynak: İHA
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