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Küçükçekmece'de biri kadın 2 kişi binanın 5. katından aşağıya düştü.
6 saat önce
Küçükçekmece'de biri kadın 2 kişi binanın 5. katından aşağıya düştü.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:12 Kaynak: İHA
Küçükçekmece'de biri kadın 2 kişi binanın 5. katından aşağıya düştü. Kadın hayatını kaybederken, erkek ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL
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