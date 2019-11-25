Küçükçekmece'de biri kadın 2 kişi binanın 5. katından aşağıya düştü. Kadın hayatını kaybederken, erkek ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL