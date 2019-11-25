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Küçükçekmece'de biri kadın iki kişi bir binanın 5. katından aşağıya düştü
6 saat önce
Küçükçekmece'de biri kadın iki kişi bir binanın 5. katından aşağıya düştü İSTANBUL(İHA)- Küçükçekmece'de biri kadın iki kişi binanın 5. katından aşağıya düştü.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:55 Kaynak: İHA
Küçükçekmece'de biri kadın iki kişi bir binanın 5. katından aşağıya düştü
İSTANBUL(İHA)- Küçükçekmece'de biri kadın iki kişi binanın 5. katından aşağıya düştü. Kadın hayatını kaybederken, adam ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.
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