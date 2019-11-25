Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de biri kadın iki kişi bir binanın 5. katından aşağıya düştü
Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de biri kadın iki kişi bir binanın 5. katından aşağıya düştü - Son Dakika

Küçükçekmece'de biri kadın iki kişi bir binanın 5. katından aşağıya düştü

6 saat önce

Küçükçekmece'de biri kadın iki kişi bir binanın 5. katından aşağıya düştüİSTANBUL(İHA)- Küçükçekmece'de biri kadın iki kişi binanın 5. katından aşağıya düştü.

Küçükçekmece'de biri kadın iki kişi bir binanın 5. katından aşağıya düştü

İSTANBUL(İHA)- Küçükçekmece'de biri kadın iki kişi binanın 5. katından aşağıya düştü. Kadın hayatını kaybederken, adam ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Küçükçekmece'de biri kadın iki kişi bir binanın 5. katından aşağıya düştü

Küçükçekmece, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 07:30 Kaynak: İHA
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