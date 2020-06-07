KÜÇÜKÇEKMECE'DE BOŞALTILAN BİNADA ÇÖKME TEHLİKESİ - Son Dakika

Küçükçekmece 'de çökme riski nedeniyle boşaltılan 5 katlı binanın kolonlarından gelen çatlama sesleri mahalle sakinlerini sokağa döktü. Tedbir amaçlı 5 katlı binanın yanında bulunan 2 katlı binada tehlikeli olduğu gerekçesiyle boşaltıldı.

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