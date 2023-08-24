Küçükçekmece'de boşanma aşamasındaki eşini vuran adam kayıplara karıştı - Son Dakika

Küçükçekmece'de boşanma aşamasındaki eşini vuran adam kayıplara karıştı

Küçükçekmece\'de boşanma aşamasındaki eşini vuran adam kayıplara karıştı
Son Güncelleme: 24.08.2023 15:41

Küçükçekmece'de bir kişi boşanma aşamasında olan eşini silahla vurdu. İki çocuk annesi kadın ağır yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Küçükçekmece'de, bir kişi boşanma aşamasında olan eşini silahla vurdu. Kafasından aldığı mermi ile ağır yaralanan iki çocuk annesinin hastanedeki tedavisi sürerken, polis kaçan şüpheliyi her yerde arıyor.

EŞİNİ KAFASINDAN VURDU

Olay, saat 12.50 sıralarında Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesindeki 2 katlı bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan iki çocuk annesi Gamze P., Küçükçekmece'deki ablasının evine geldi. Baldızı G.Y'nin işe gitmesini fırsat bilen koca İmdat P. ise, evden giden eşinin yanına gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışmanın ardından İmdat P., yanındaki silahla boşanma davaları süren eşi Gamze P.'yi kafasından vurdu. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise geldiği araçla olay yerinden kaçtı.

KADININ DURUMU AĞIR

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan iki çocuk annesi kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ise olay yerindeki incelemenin ardından şüpheli şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Hayati tehlikesi devam eden kadının hastanedeki tedavisi sürüyor. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

"KAFASI PATLAMIŞ"

Olayı anlatan mahalle sakini Ayşegül Küçük, "Bizim komşumuzun kız kardeşinin eşiyle bazı problemleri varmış. Kız kardeşi boşanma aşamasında öğle saatlerinde kocası geliyor, silahla kadını vuruyor. Ambulansla götürüyorlar. Kadının durumu ile ilgili bir bilgi yok ama kafası patlamış. Komşu diye çıktık hemen ablası kötü durumdaydı. Eşi silahla vurduktan sonra kaçarak gidiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Suç, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de boşanma aşamasındaki eşini vuran adam kayıplara karıştı - Son Dakika


Son Dakika
18:35 FIFA, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı hakkında soruşturma başlattı
18:30 CHP'nin faşist kodları değişmiyor
17:37 Fatura kabarık! PFDK'dan 3 büyüklere tarihi ceza
17:26 Ankara'da okul servis ücretlerinde yüzde 70'lik artış
17:17 Türkiye'nin kredi risk primi son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi
17:15 TFF, ikinci yarı için yarı otomatik ofsayt sistemi getiriyor
17:14 Faslı turist ırkçılığa uğradığını iddia edip gözyaşlarına boğuldu
17:06 Uyuşturucu yüklü valizini başka valizle karıştıran İranlı yolcu havalimanına geri gelince yakalandı
17:02 Beşiktaş ve Emre Kocadağ PFDK'ya sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2023 18:36:50. #1.13#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de boşanma aşamasındaki eşini vuran adam kayıplara karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement