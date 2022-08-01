İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kimsenin yaralanmadığı olayda kısa sürede söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri aracın yakılma ihtimaline karşı çevrede güvenlik kamerası çalışması yaptı.

Küçükçekmece 'de, caddede park halindeki araç bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. Vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale ederken, aracın kundaklama şüphesi üzerine polis inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Alevler içinde kalan aracı yangın tüpüyle söndürmeye çalıştılar - Son Dakika

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