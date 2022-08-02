Alevler içinde kalan aracı yangın tüpüyle söndürmeye çalıştılar - Son Dakika
Üye Girişi

Alevler içinde kalan aracı yangın tüpüyle söndürmeye çalıştılar

02.08.2022 01:15
Alevler içinde kalan aracı yangın tüpüyle söndürmeye çalıştılar

Küçükçekmece'de, caddede park halindeki araç bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı.

Küçükçekmece'de, caddede park halindeki araç bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. Vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale ederken, aracın kundaklama şüphesi üzerine polis inceleme başlattı.

Olay, gece saatlerinde Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, caddede park halinde olan araç birden yanmaya başladı. Aracın alevler içinde kaldığını gören vatandaşlar binadan inip yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kimsenin yaralanmadığı olayda kısa sürede söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri aracın yakılma ihtimaline karşı çevrede güvenlik kamerası çalışması yaptı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kapıkule'de tırda 695 adet kaçak oto parçası ele geçirildi Kapıkule'de tırda 695 adet kaçak oto parçası ele geçirildi Erzurum'da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı Erzurum'da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı
Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alevler içinde kalan aracı yangın tüpüyle söndürmeye çalıştılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:09 İmzalanan anlaşma sonrası Ukrayna'nın ilk tahıl gemisinin limandan ayrıldığını duyuruldu! Türkiye'ye teşekkür mesajları yağdı
01:07 Gelen şampanyayı beğenmeyen Demet Akalın, kadehi garsonun kafasından aşağı döktü: Resmen elma suyu getirmişsin
01:04 Reuters'tan şaşırtan iddia: El-Kaide lideri Zevahiri öldürüldü
00:27 ABD'li milyarder Elon Musk'ın babasından gündem olacak sözler: Dehasını kapıdan geçen sütçüden almış olabilir
00:24 Brezilya Kadın Futbol Takımı, şampiyon olup soyunma odasında kalça dansı yaptı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
00:17 Ümit Özdağ tarafını belli etti! Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa kimi destekleyeceğini açıkladı
00:08 Petrol şirketi Saudi Aramco, ABD merkezli VGP'yi satın aldı!
23:46 Galatasaray, Victor Nelsson'un bonservis bedelini 20 milyon euro olarak açıkladı!
23:29 Zafer Partisi Gençlik Kolları Başkanı, "Gök tanrı inancına göre yeni börümüz Özdağ" sözlerinden sonra görevden alındı
23:13 Ankara'da yapılan cemevi saldırılarına yönelik 2 kişi daha yakalandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 01:15:58. #1.13#
SON DAKİKA: Alevler içinde kalan aracı yangın tüpüyle söndürmeye çalıştılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement