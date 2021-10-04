Küçükçekmece'de çalıntı olduğu öğrenilen panelvan minibüs yanarak kül oldu - Son Dakika

Küçükçekmece'de çalıntı olduğu öğrenilen panelvan minibüs yanarak kül oldu

İSTANBUL - Küçükçekmece'de çalıntı kaydı olduğu öğrenilen panelvan minibüs yanarak kül oldu. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak minibüsün neden yandığını araştırmak için inceleme başlattı.

Olay saat 23.45'te Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çalıntı kaydının olduğu öğrenilen 34 BK 1352 plakalı panelvan minibüs, park halinde iken yanmaya başladı.

Cadde üzerindeki panelvan minibüsün yandığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan minibüsü söndürdü. Polis ekipleri, yaptıkları inceleme sonunda minibüsün çalıntı kaydının olduğunu tespit etti.

Ekipler caddede güvenlik önlemleri alarak güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, park halindeki minibüsteki yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.