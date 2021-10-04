Üye Girişi
Küçükçekmece'de çalıntı olduğu öğrenilen panelvan minibüs yanarak kül oldu - Son Dakika

Küçükçekmece'de çalıntı olduğu öğrenilen panelvan minibüs yanarak kül oldu

04.10.2021 00:47

Küçükçekmece'de çalıntı olduğu öğrenilen panelvan minibüs yanarak kül oldu Küçükçekmece'de çalıntı kaydı olduğu öğrenilen panelvan minibüs yanarak kül oldu.

Küçükçekmece'de çalıntı olduğu öğrenilen panelvan minibüs yanarak kül oldu

İSTANBUL - Küçükçekmece'de çalıntı kaydı olduğu öğrenilen panelvan minibüs yanarak kül oldu. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak minibüsün neden yandığını araştırmak için inceleme başlattı.

Olay saat 23.45'te Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çalıntı kaydının olduğu öğrenilen 34 BK 1352 plakalı panelvan minibüs, park halinde iken yanmaya başladı.

Cadde üzerindeki panelvan minibüsün yandığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan minibüsü söndürdü. Polis ekipleri, yaptıkları inceleme sonunda minibüsün çalıntı kaydının olduğunu tespit etti.

Ekipler caddede güvenlik önlemleri alarak güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, park halindeki minibüsteki yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Küçükçekmece'de çalıntı olduğu öğrenilen panelvan minibüs yanarak kül oldu
Küçükçekmece'de çalıntı olduğu öğrenilen panelvan minibüs yanarak kül oldu
Küçükçekmece'de çalıntı olduğu öğrenilen panelvan minibüs yanarak kül oldu
Küçükçekmece'de çalıntı olduğu öğrenilen panelvan minibüs yanarak kül oldu

Güvenlik Önlemleri, Küçükçekmece, Minibüs, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de çalıntı olduğu öğrenilen panelvan minibüs yanarak kül oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gece karanlığında yol kan gölüne döndü! 6 kişi yaralandı, 34 koyun telef oldu 00:18 Gece karanlığında yol kan gölüne döndü! 6 kişi yaralandı, 34 koyun telef oldu İstanbul'un göbeğindeki ürküten ahşap ev! 5 saniyeliğine ortadan kaybolduğunu duyanların tüyleri ürperiyor 00:08 İstanbul'un göbeğindeki ürküten ahşap ev! 5 saniyeliğine ortadan kaybolduğunu duyanların tüyleri ürperiyor Bunu da gördük! Yolcu uçağı, otoyol köprüsünün altında sıkıştı 23:12 Bunu da gördük! Yolcu uçağı, otoyol köprüsünün altında sıkıştı
Büyük Birlik Partisi'nde anlaşmazlık! Yeni parti kuruyorlar, ismi Milli Yol Partisi olacak 23:00 Büyük Birlik Partisi'nde anlaşmazlık! Yeni parti kuruyorlar, ismi Milli Yol Partisi olacak Tartışmaların odağındaki hakemle ilgili gelen soruya Fatih Terim, tek cümleyle yanıt verdi 22:12 Tartışmaların odağındaki hakemle ilgili gelen soruya Fatih Terim, tek cümleyle yanıt verdi Koca ülke bu skandalı tartışıyor! Genç adam, karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor 21:20 Koca ülke bu skandalı tartışıyor! Genç adam, karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor
Google'nin eski yöneticisi Dünya'dan gizli yürütülen çalışmayı açıkladı: Robotlar kıyameti getirecek 20:49 Google'nin eski yöneticisi Dünya'dan gizli yürütülen çalışmayı açıkladı: Robotlar kıyameti getirecek Konserde utanç anları! Genç çift herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi 19:36 Konserde utanç anları! Genç çift herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi

Son Dakika Haberleri
18:25 İtalya'da düşen özel uçakta bulunan 8 kişi hayatını kaybetti
18:20 45 dakikada 5 gol! Gaziantep FK, sahasında Altay'ı 4-1 yendi
18:19 Adeta gözü dönen adam, 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti
18:16 Silahlı saldırganlar, herkesin ortasında kuruyemişçiyi öldürüp kaçtı
18:16 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 3 Ekim 2021
18:02 Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler
18:01 Kanarya liderliği kesinleştirdi! Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti
17:24 Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak
17:15 Rıdvan Dilmen'den Kasımpaşa'ya gol atan Gustavo için şaşırtan yorum yorum: Canım acıyordu
17:11 Kaymakam'dan takdir toplayan hareket! Tereddüt etmeden yardıma koştu
Yangın çıkan apartmanda can pazarı! Kaçış merdiveni kilitli olunca, vatandaşlar mahsur kaldı Yangın çıkan apartmanda can pazarı! Kaçış merdiveni kilitli olunca, vatandaşlar mahsur kaldı         
00:18
Çaykur Rizespor cephesinden Galatasaray maçı sonrası tepki! Başkan sinirden konuşamadı Çaykur Rizespor cephesinden Galatasaray maçı sonrası tepki! Başkan sinirden konuşamadı         
00:15
Gülşen, paylaştığı göğüs ve bacak dekolteli sahne kıyafeti pozlarını neden sildiğini anlattı Gülşen, paylaştığı göğüs ve bacak dekolteli sahne kıyafeti pozlarını neden sildiğini anlattı         
23:13
Şemsiyelerinizi şimdiden hazırlayın! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca yağış var Şemsiyelerinizi şimdiden hazırlayın! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca yağış var         
23:08
Dünya liderleri ve ünlülere ait mali sırları açığa çıkaran Dünya liderleri ve ünlülere ait mali sırları açığa çıkaran "Pandora Papers" açıklandı         
22:31
"Rize'de kara gece" etiketi gündemin zirvesine oturdu! Galatasaray maçının hakemine benzeri görülmemiş tepki         
21:26
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener'in CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener'in "Başbakanlığa adayım" sözlerini yorumladı: Son derece değerli olur         
21:18
Gökyüzündeki gizemli siyah halka uzmanları harekete geçirdi! Herkesin yorumu farklı Gökyüzündeki gizemli siyah halka uzmanları harekete geçirdi! Herkesin yorumu farklı         
20:07
Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt         
19:30
Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili yeni açıklama: 1000 kadar yeni market yapılacak         
17:25
18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik 18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik         
17:24
Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı         
13:30
O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu         
12:27
Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde         
11:39
Kazada moto kurye hayatını kaybetti! Otomobil sürücüsünün yakınının sözleri çileden çıkardı: Ne haber değeri var bunun Kazada moto kurye hayatını kaybetti! Otomobil sürücüsünün yakınının sözleri çileden çıkardı: Ne haber değeri var bunun         
10:28
Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede         
09:44
BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 00:55:09. #1.12#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de çalıntı olduğu öğrenilen panelvan minibüs yanarak kül oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement