Küçükçekmece'de "Can Azerbaycan'a Destek" mitingi - Son Dakika

Haydar Aliyev Azerbaycan Okulu tarafından düzenlenen "Can Azerbaycan'a Destek İşgalci Ermenistan'a Lanet" mitingi, Küçükçekmece'deki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte Türk ve Azerbaycan bayrakları taşıyan katılımcılar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırıyı protesto etti.

"Karabağ Azerbaycan Toprağıdır" yazılı pankart açan mitingdekiler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Programda, İstiklal Marşı ile Azerbaycan milli marşı okundu.

Etkinlikte çocuklar da bayraklar taşıyarak şiirler okudu.

Türkiye Azerbaycan Parlamentosu Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, programda yaptığı konuşmada, Ermeni kuvvetlerinin 12 Temmuz'da Azerbaycan'ın Tovuz kentine saldırdığını söyledi.

Saldırıda şehitlerin olduğunu dile getiren Ayrım, şöyle konuştu:

"Tovuz kenti, şu an işgal edilmiş Karabağ topraklarının 100 kilometre ilerisinde bir bölge. Ne yapmak istiyor bu hainler. Tarihe baktığımızda 21. yüzyılda 4 defa Azerbaycan Türklerini soykırıma tabi tutan ve katleden, çocuk-kadın demeden haince saldırılarda onları hunharca öldüren, en son 1992 yılında Hocalı'da 600'den fazla Azerbaycan kardeşimizi katleden, bir ırktan bahsediyoruz. Bizim bunları unutmamız mümkün değil. Son olaylarda şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz şehitleri ve rahmetli Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarına teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan'ın yanında olunduğunu vurgulayan sözlerini anımsatan Ayrım, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye, bütün imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındadır. Gücü, silahları, ordusu, genci, ihtiyarı ve 83 milyon insanımız Azerbaycan'ın yanındadır. Bu hep böyle bilinmeli. Ermenistan'ın yanında olan ve açıkça destekleyen bir devlet göremezsiniz. Çünkü haklı değiller. Zulüm ve katliam yapmışlardır. Bunun arkasında olanlar bunu gayet de iyi biliyor. O bakımdan bizim elimiz güçlü."

Haydar Aliyev Azerbaycan Okulu Müdürü Muhammet Karasu da Azerbaycan'a hukuksuzca saldıran işgalci Ermenistan'a karşı dünyanın her yerinde soydaşlarının ayağa kalktığını söyledi.

Bir Azerbaycan Türk'ünün tırnağına taş değse, Türkiye'deki insanların kalbinin sızlayıp canlarının yandığını belirten Karasu, etkinliği bu nedenle düzenlediklerini ifade etti.

Azerbaycanlı aktivist Süleyman Eliyev de mitingde bir konuşma yaptı.

Program sırasında sık sık sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarı yapıldı.