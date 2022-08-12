Küçükçekmece'de kadın kılığına giren hırsızlar kuyumcu soydu - Son Dakika
Üye Girişi

Küçükçekmece'de kadın kılığına giren hırsızlar kuyumcu soydu

12.08.2022 17:13
Küçükçekmece'de kadın kılığına giren hırsızlar kuyumcu soydu

Küçükçekmece'de çarşaf giyerek kadın kılığına giren iki kişi, kuyumcuyu soyarak kaçtı.

Küçükçekmece'de çarşaf giyerek kadın kılığına giren iki kişi, kuyumcuyu soyarak kaçtı.

Olay Küçükçekmece Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi üzerine bulunan bir kuyumcuda saat 13.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre iş yeri sahibi cuma namazına gitmek için kuyumcudan ayrılarak otomatik kepengi kapattı. Bu sırada araçla iş yerinin önünde bekleyen iki şahıs ellerindeki kumanda düzeneği ile kepengi yarıya kadar açtı. Çarşaflı olan şahıs içeri girerken diğer şahıs ise arabada bekledi. 3 dakika içerisinde altınları toplayan çarşaflı şahıs, elinde ki altınlarla dışarı çıkıp araca binerek kaçtı. Alarmın çalması üzerine etrafta bulunan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Kuyumcu önüne gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekti. Polis ekipleri kaçan hırsızları yakalama çalışması başlattı.

O sırada yoldan geçen Efe Talha Türkoğlu "Kepenk yarılanınca hırsız alttan eğilip dışarı çıkarken diğeri de arabayla yolda durdu. Altınlarla kuyumcudan çıkan hırsız arabaya binip kaçtı. İki kişiydiler. Biri şoför diğeri ise içerden çarşaflı çıkandı" dedi.

Cadde üzerinde esnaflık yapan Aysel Al "Ben dükkanımda müşterilerimle ilgileniyordum. Çocukların çığlık sesine dışarı baktık ki adam poşetleri arabaya atıp döndü gitti. Çok hızlıydı. Çarşaf giymişti. Herkes peşlerinden koşturdu ama adamlar gitti" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
'Düşük ayarlı sahte altın' iddiasına açıklama: Odanın izniyle getirilen ürünleri satıyoruz 'Düşük ayarlı sahte altın' iddiasına açıklama: Odanın izniyle getirilen ürünleri satıyoruz Diyarbakırlı kadınlar 'temiz su' hedefiyle ev ev dolaşıp atık yağ topluyor Diyarbakırlı kadınlar 'temiz su' hedefiyle ev ev dolaşıp atık yağ topluyor
Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Bağlar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de kadın kılığına giren hırsızlar kuyumcu soydu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:02 DEVA Partisi Karaman İl Başkanı kimliği belirsiz kişilerce darp edildi
16:23 Fenerbahçe taraftarı, forvet için gözünü kararttı! Twitter'da "Ali Koç, Belotti'yi al" etiketi Türkiye gündemine damga vurdu
16:18 Adı Fenerbahçe ile anılan Pablo Mari, Berlusconi'nin takımı Monza'ya transfer oldu
16:12 Ünlü kahin Baba Vanga'nın 2023 kehaneti korkuttu! Su kıtlığının sonuçları kötü olabilir
16:13 BBC muhabiri ceket ve şortla canlı yayın yaparken komşusuna yakalandı
15:57 Şarkıcı Mustafa Sandal'dan Suriye'de yakılan Türk bayrağına dair sert sözler: Uğurlarında verilen yüzlerce şehit, harcanan milyarlarca dolar ve final
15:51 Kilosu 1 lira! CHP'li Atakum Belediyesi, çiftçiden aldığı karpuzu vatandaşa sattı
15:49 Fener'in eski futbolcusu Serhat Akın'dan Diego Rossi'ye çok sert sözler: İlk kargo uçağına bindirip göndermek gerekir
15:47 Antalya'da banka müdürü silahlı bir kişi tarafından rehin alındı
15:18 Real Madrid Başkanı Perez, taraftarın Ronaldo isteğine yanıt verdi: Cristiano mu? Yine mi? 38 yaşında...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 17:15:18. #1.11#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de kadın kılığına giren hırsızlar kuyumcu soydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement