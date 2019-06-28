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KÜÇÜKÇEKMECE'DE ÇATI YANGINI

49 dakika önce

Küçükçekmece'de 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE ÇATI YANGINI, System.String[]

Küçükçekmece'de 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. 5'inci katın balkonunda çıkan ve çatıya sıçrayan yangın itfaiyenin müdalesiyle söndürüldü.
İnönü Mahallesi, Hürriyet Sokakta bulunan 5 katlı binanın 5'inci katındaki dairenin balkonunda saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Balkonda çıkan kısa sürede çatıya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.  Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, balkon ve çatıda hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:
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-Yanan binadan görüntü
-Söndürme çalışmaları
-Kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları
-Yangını izleyen kalabalık
-Vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntü
-Genel ve detay görüntüler
 


- Bezgin
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:22 Kaynak: DHA
Hürriyet, İnönü mahallesi, Küçükçekmece, Güncel
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