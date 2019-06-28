Küçükçekmece'de çatı yangını
14 dakika önce
KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:25 Kaynak: DHA
KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. 5'inci katın balkonunda çıkan ve çatıya sıçrayan yangın itfaiyenin müdalesiyle söndürüldü.
İnönü Mahallesi, Hürriyet
Sokakta bulunan 5 katlı binanın 5'inci katındaki dairenin balkonunda saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Balkonda çıkan kısa sürede çatıya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, balkon ve çatıda hasar oluştu.
- Bezgin
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