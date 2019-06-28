Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de çatı yangını
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Küçükçekmece'de çatı yangını

14 dakika önce

KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Küçükçekmece'de çatı yangını, System.String[]
KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. 5'inci katın balkonunda çıkan ve çatıya sıçrayan yangın itfaiyenin müdalesiyle söndürüldü.
İnönü Mahallesi, Hürriyet Sokakta bulunan 5 katlı binanın 5'inci katındaki dairenin balkonunda saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Balkonda çıkan kısa sürede çatıya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.  Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, balkon ve çatıda hasar oluştu.

 


- Bezgin
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:25 Kaynak: DHA
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