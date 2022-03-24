Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de çatışan gruba polisin havaya ateş açarak müdahalesi kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de çatışan gruba polisin havaya ateş açarak müdahalesi kamerada

24.03.2022 18:01
Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de çatışan gruba polisin havaya ateş açarak müdahalesi kamerada

Son dakika gündem haberine göre KÜÇÜKÇEKMECE Adalet Sarayı önünde 3 kişi öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın hemen sonrasında polisin havaya ateş ederek müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KÜÇÜKÇEKMECE Adalet Sarayı önünde 3 kişi öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın hemen sonrasında polisin havaya ateş ederek müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde saat 16.30 sıralarında duruşma sonrası iki taraf arasında silahlı kavga çıktı. Çatışmada 2 gruptan 3 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı. 13 kişi gözaltına alındı. Tarafların 'silahlı yaralama' ile ilgili bir duruşma sonrası adliye otoparkında karşı karşıya geldiği öğrenildi. Silahlı çatışma sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde polis olaya müdahale ederek havaya ateş ediyor. Şüphelileri yere yatırarak gözaltına alıyor.


Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de çatışan gruba polisin havaya ateş açarak müdahalesi kamerada
Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de çatışan gruba polisin havaya ateş açarak müdahalesi kamerada
YORUMLAR
500
İstanbul'da adliye önünde kavga çıktı: 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı İstanbul'da adliye önünde kavga çıktı: 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı Son dakika: Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Son dakika: Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Küçükçekmece, Adalet, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de çatışan gruba polisin havaya ateş açarak müdahalesi kamerada - Son Dakika


Son Dakika
18:01 Rusya, dost ülkelere enerji ticaretini Bitcoin'le yapabileceğini duyurdu
17:55 Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı kalmasının sebebi anlaşıldı! İdmanda yaşanan kavga her şeyi değiştirdi
17:45 NATO liderlerinden ortak açıklama: Rusya küresel güvenliği tehdit ediyor
17:34 ABD'den Rusya yönelik yeni yaptırımlar geldi! 400'den fazla Rus elit listede yer aldı
17:24 Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması deprem etkisi yarattı! Eşi hadis-i şerif paylaştı
17:23 15 yaşındaki kızı silahla kaçırmaya çalıştılar! Serbest kalan 2 kişi itiraz sonrası tutuklandı
17:15 İstanbul'da adliye önünde kavga çıktı: 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
17:05 Erkek hemşire, hastanede tedavi gören 2 genç kıza odalarında tecavüz etti
16:54 Gülşen, 3 isim hakkında hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı
16:54 Fenerbahçe'de ortalık birbirine girdi! Adaylığını duyuran Uğur Dündar'a sert suçlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 18:12:38. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de çatışan gruba polisin havaya ateş açarak müdahalesi kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement