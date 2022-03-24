Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de çatışan gruba polisin havaya ateş açarak müdahalesi kamerada - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE Adalet Sarayı önünde 3 kişi öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın hemen sonrasında polisin havaya ateş ederek müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde saat 16.30 sıralarında duruşma sonrası iki taraf arasında silahlı kavga çıktı. Çatışmada 2 gruptan 3 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı. 13 kişi gözaltına alındı. Tarafların 'silahlı yaralama' ile ilgili bir duruşma sonrası adliye otoparkında karşı karşıya geldiği öğrenildi. Silahlı çatışma sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde polis olaya müdahale ederek havaya ateş ediyor. Şüphelileri yere yatırarak gözaltına alıyor.