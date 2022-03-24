Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

24.03.2022 17:24

Küçükçekmece Adliyesinin otopark çıkışında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Küçükçekmece Adliyesinin otopark çıkışında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, adliye otoparkında iki grup ardasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, 3 kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı bildirildi.

Polis olaya karıştığı belirlenen 12 kişiyi gözaltına aldı.

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Son dakika: Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Son dakika: Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Küçükçekmece Adliyesi önünde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Küçükçekmece Adliyesi önünde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Küçükçekmece, Polis, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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