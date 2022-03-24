Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (3) - Son Dakika
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Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (3)

24.03.2022 18:43

Küçükçekmece Adliyesinin otopark çıkışında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Küçükçekmece Adliyesinin otopark çıkışında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir davanın tarafları arasında adliye otoparkında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, 3 kişinin öldüğü, biri ağır 4 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Polis olayla ilgili yaptığı çalışmada 17 kişiyi gözaltına aldı.

Olayda kullanıldığı belirtilen iki tabanca ile bir pompalı tüfek de ele geçirildi.

Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (3)
Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (3)
Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (3)

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Küçükçekmece, Polis, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı (3) - Son Dakika
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