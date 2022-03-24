Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı (5) - Son Dakika

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Küçükçekmece Adliyesinin otopark çıkışında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir davanın tarafları arasında adliye otoparkında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Nazım S, Kadir M. ve Sercan S'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olayda ağır yaralanan Ercan S., Diyar S. ve Orhan S. çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ercan S'nin ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili yaptığı çalışmada 18 kişiyi gözaltına aldı.

Olayda kullanıldığı belirtilen iki tabanca ile bir pompalı tüfek de ele geçirildi.