KÜÇÜKÇEKMECE'DE CİNAYET

Küçükçekmece 'de yakınlarının bir süredir haber alamadığı Enver Uzan (57) kurşunlanarak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, Kanarya Mahallesi Deve Kuşu Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Enver Uzan'dan haber alamayan aile yakınları sabah saatlerinde Deve Kuşu Sokak'ta bulunan eve gelerek zile bastı. Zil seslerine karşılık alamayan aile yakınları Uzan'ın hayatından endişe ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdi. İçeri giren ekipler Enver Uzan'ın kanlar içinde yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kurşunlandığını belirledilkleri Enver Uzan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine olay yerinde inceleme çalışmaları başlatıldı. Olay Yeri İncele ekiplerinin çalışmasının ardından Enver Uzan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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Evden detay

Aile yakınlarından detay

Cenazenin çıkarılması

Genel ve Detaylar

- Tiftikçi