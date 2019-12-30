Küçükçekmece'de cinayet şüphelileri yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de cinayet şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Küçükçekmece'de cinayet şüphelileri yakalandı

6 saat önce

Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda Emre Taşin'in (21) öldürülmesi, yanındaki arkadaşının da yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Küçükçekmece'de cinayet şüphelileri yakalandı, System.String[]

Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda Emre Taşin'in (21) öldürülmesi, yanındaki arkadaşının da yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, Başakşehir'de Aytaç B'yi, Küçükçekmece'de ise Fuat C'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette çok sayıda suçtan kaydı olduğu bildirildi.

Şüpheli Aytaç B. ile Taşin'in aynı mahalleden arkadaş oldukları ve aralarında alacak meselesi bulunduğu, cinayeti bu sebepten işlediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Aytaç B. tutuklanırken Fuat C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamera görüntülerinde cinayetten sonra şüpheli Aytaç B'nin kendisini bekleyen Fuat C'nin kullandığı araca binerek olay yerinden ayrıldığı anlar görülüyor.

Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir'de peş peşe işlenen cinayetlerin detayları gün yüzüne çıktı! Caninin 17 sabıkası var
Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü Annesini boğarak öldüren zanlı tutuklandı İstanbul'da ağaç, yolda yürüyen vatandaşların üzerine devrildi

Son Dakika Haberleri
22:06 Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
22:06 105 yaşındaki Seyit dedeye Vali ziyareti - Son Dakika
22:05 Evine 50 metre kala kalp krizi geçirip öldü - Son Dakika
22:05 Bursa'da sosyal tesiste yangın çıktı - Son Dakika
21:59 Ulaşamadığı 3 kişiden dolayı imar affından yararlanamayan Kıbrıs gazisi mağdur oldu - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
19:14 Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 22:11:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Küçükçekmece'de cinayet şüphelileri yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]