Küçükçekmece'de cinnet getiren kadın önce annesini bıçakladı sonra intihara kalkıştı

Küçükçekmece'de cinnet getiren kadın önce annesini bıçakladı sonra intihara kalkıştıAnnesini bıçaklayan kadın sokağı savaş alanına çevirdi

İSTANBUL Küçükçekmece'de zihinsel engelli Saadet E. iddiaya göre cinnet getirip annesini bıçakladıktan sonra cama çıkarak intihar etmeye kalkıştı. Balkonda bulunan eşyaları da camdan dışarı fırlatan kadın gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre zihinsel engelli olduğu öğrenilen Saadet E. annesini bıçakladıktan sonra cama çıkarak intihar etmeye kalkıştı. Balkonda bulunan eşyaları da sokağa atan Saadet E. sokak üzerinde bulunan bir kamyonete zarar verdi. Olay sonrasında durumu gören baba sokakta fenalık geçirirken Saadet E. gözaltına alındı.Olayın yaşandığı sokak savaş alanına dönerken polis olayla ilgili inceleme başlattı.